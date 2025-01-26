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Украину атаковали десятки дронов РФ: сколько беспилотников сбили

Украина, Воскресенье 26 января 2025 09:44
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Украину атаковали десятки дронов РФ: сколько беспилотников сбили Фото: РФ выпустила по Украине десятки дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 26 января выпустила по Украине 72 дрона. Силы ПВО сбили большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты осуществили пуски дронов с пяти направлений в России - Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9:00 силы противовоздушной обороны уничтожили 50 ударных дронов и беспилотников других типов. Еще девять вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий). Один дрон в воздухе.

ПВО работала в восьми областях Украины, а именно в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой.

Последствия атаки РФ

Этой ночью россияне атаковали Харьков дронами. Попадание было в Основянском районе. В результате атаки были повреждены окна и крыши 12 частных домов.

Также ночью оккупанты ударили дронами по городу Сумы. Было повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания.

Как сообщила Сумская ОВА, всего этой ночью в Сумской области уничтожили семь российских дронов.

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