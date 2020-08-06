Зеленський про режим "тиші" на Донбасі: 10 днів немає поранених та загиблих

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі виконується режим "тиші".​​ Впродовж останніх 10 днів у нас немає поранених, немає загиблих.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що новий режим "тиші" на Донбасі набрав чинності 27 липня.

"Важливо, що завжди, якщо почуємо, що хтось хоче на нас колись де-небудь наступати, ви завжди дасте гідну відсіч", - написав президент.

Раніше він заявляв, що в питанні порушень режиму припинення вогню на Донбасі багато питань і проблем, головне його завдання - відсутність втрат в рядах українських військових.

Зазначимо, після домовленості Тристоронньої контактної групи про початок перемир'я на Донбасі з 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення на Донбасі, у тому числі було 45 вибухів.

Раніше в РНБО підвели проміжні підсумки режиму припинення вогню на Донбасі.