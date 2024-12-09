Зеленский: режим Асада пал, потому что все мощные войска РФ перебросила в Украину
Сирийский диктатор Башар Асад и его солдаты не смогли бороться с повстанцами, поскольку Россия перебросила все свои мощные войска в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Мы видим, что режим Асада пал, потому что реально мощных российских войск там нет. Давайте будем честными. Все они переброшены в Украину, почти 800 000 российских войск находятся на территории Украины. И это говорит о том, что армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа", - обратил внимание Зеленский.
Он напомнил, что похожая ситуация происходит и в Африке, где Россия использовала "вагнеровцев" для создания там "своих режимов".
По его словам, от силы Украины зависит то, насколько сильная армия у России. И общий успех мира состоит в объединении вокруг Украины.
"Если падет Украина, Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) вернется и в Сирию, и в Африку, и во многие страны", - объяснил президент.
Гражданская война в Сирии
Напомним, в Сирии с 2011 года ведется гражданская война. Повстанцы пытались свергнуть режим Башара Асада, который правил в стране более 20 лет.
И в конце прошлой недели стало известно, что Асад сбежал из Сирии в Москву и согласился передать власть.
Более детально о падении режима в Сирии - в материале РБК-Украина.
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