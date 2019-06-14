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Зеленський вирішив створити групу експертів для оцінки результатів судової реформи

Новини » Політика    14.06.2019 - 20:57
Зеленський вирішив створити групу експертів для оцінки результатів судової реформи
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський вирішив створити експертну групу для підготовки кроків по вирішенню проблем функціонування судової влади

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи і підготовки законодавчих і практичних кроків для вирішення проблем функціонування судової гілки влади. Про це йдеться у заяві заступника глави АП Руслана Рябошапки, передає пресс-служба президента.

"Ми стурбовані ситуацією, яка складається останнім часом у зв'язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, які, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону. Прийняття таких рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи", - йдеться в заяві.

В АП вважають, що "наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Рада Європи зробивлаекспертну оцінку судової реформи в Україні за період з 2014 по 2018 рік, і перевірила відповідність реформи європейським стандартам і рекомендаціям.

Як повідомляється в звіті, “вражаючі зусилля у прийнятті законодавчих змін заслуговують високої оцінки. На законодавчому рівні, і в значній мірі також на інституціональному рівні, цілі, викладені у стратегії (судової реформи), були досягнуті“.

Відомо, що судова реформа була ініційована в 2014 році. 2 червня 2016 року були прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя. За час реформи було створено новий Верховний суд, Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Діючі судді проходять переатестацію, під час якої перевіряється рівень їх компетентності та доброчесності.

 

 

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