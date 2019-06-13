Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні

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Експерти відзначили високу ефективність впровадження судової реформи

Рада Європи зробила експертну оцінку судової реформи в Україні за період з 2014 по 2018 рік, і перевірила відповідність реформи європейським стандартам і рекомендаціям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт, опублікований на сайті Ради Європи.

Як повідомляється в звіті, “вражаючі зусилля у прийнятті законодавчих змін заслуговують високої оцінки. На законодавчому рівні, і в значній мірі також на інституціональному рівні, цілі, викладені у Стратегії (судової реформи), були досягнуті“.

Експерти також відзначають високу ефективність впровадження реформи “у порівнянні з іншими великими реформами в сфері правосуддя і люстраційними процедурами“.

На думку Ради Європи, результати судової реформи показують “позитивну тенденцію в підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції“.

Нагадаємо, судова реформа була ініційована в 2014 році. 2 червня 2016 року були прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя. За час реформи було створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Діючі судді проходять переатестацію, під час якої перевіряється рівень їхньої компетентності та доброчесності.