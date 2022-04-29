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Зеленський про "розвіддані" Наришкіна про Польщу: інформаційні ракети сіють паніку

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський порівняв заяву глави російської розвідки Сергія Наришкіна про плани Польщі нібито ввести війська в західну частину країни з "інформаційною ракетою". Глава держави підкреслив, що такі вкидання Москви завдають шкоди не менше, ніж обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського польським ЗМІ.

"Якби я кожен раз звертав увагу на те, що який-небудь російський політик говорить, думав про це, то всі мої думки залишилися б саме з російськими політиками", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що у нього немає часу думати про те, що говорять російські політики. При цьому він зазначив, що деякі заяви з Росії посилають такі сигнали, як і російські ракети, які сіють паніку.

"Інформаційні сигнали - це ті ж інформаційні ракети. Інформаційна атака не слабша ракетної. Це спрямовано на те, щоб була дестабілізація, щоб країни Європи були роз'єднані", - уточнив він.

Зеленський наголосив, що прикладів інформаційних атак з боку Росії було багато. Як один із прикладів він навів вкидання про те, що Москва "віддавала" Закарпатську область Угорщини.

"У нас багато країн-сусідів і багато меншин. Те саме, що робила РФ з Донбасом чи Кримом... Моє ставлення, що цивілізовані країни це не сприйматимуть серйозно", - підбив підсумки глава держави.

Нагадаємо, напередодні Наришкін заявив про наявність у Росії нібито якихось "розвіданих" щодо планів Польщі "ввести свої війська" до західних регіонів України. В Офісі президента назвали ці слова "бездоганною дурістю".

Зазначимо, вкидання з боку Росії про плани Польщі нібито окупувати західні області України продовжуються ще з березня.

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