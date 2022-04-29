Зеленський про "розвіддані" Наришкіна про Польщу: інформаційні ракети сіють паніку

"Якби я кожен раз звертав увагу на те, що який-небудь російський політик говорить, думав про це, то всі мої думки залишилися б саме з російськими політиками", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що у нього немає часу думати про те, що говорять російські політики. При цьому він зазначив, що деякі заяви з Росії посилають такі сигнали, як і російські ракети, які сіють паніку.

"Інформаційні сигнали - це ті ж інформаційні ракети. Інформаційна атака не слабша ракетної. Це спрямовано на те, щоб була дестабілізація, щоб країни Європи були роз'єднані", - уточнив він.

Зеленський наголосив, що прикладів інформаційних атак з боку Росії було багато. Як один із прикладів він навів вкидання про те, що Москва "віддавала" Закарпатську область Угорщини.

"У нас багато країн-сусідів і багато меншин. Те саме, що робила РФ з Донбасом чи Кримом... Моє ставлення, що цивілізовані країни це не сприйматимуть серйозно", - підбив підсумки глава держави.