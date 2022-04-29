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Зеленский о "разведданных" Нарышкина о Польше: информационные ракеты сеют панику

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил заявление главы российской разведки Сергея Нарышкина о планах Польши якобы ввести войска в западную часть страны с "информационной ракетой". Глава государства подчеркнул, что такие вбросы Москвы наносят ущерб не меньше, чем обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского польским СМИ.

"Если бы я каждый раз обращал внимание на то, что какой-нибудь российский политик говорит, думал об этом, то все мои мысли остались бы именно с российскими политиками", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что у него нет времени думать о том, что говорят российские политики. При этом он отметил, что некоторые заявления из России посылают такие сигналы, как и российские ракеты, которые сеют панику.

"Информационные сигналы - это те же информационные ракеты. Информационная атака не слабее ракетной. Это направлено на то, чтобы была дестабилизация, чтобы страны Европы были разобщены", - уточнил он.

Зеленский подчеркнул, что примеров информационных атак со стороны России было много. В качестве одного из примеров он привел вброс о том, что Москва "отдавала" Закарпатскую область Венгрии.

"У нас много стран-соседей и много меньшинств. То же, что делала РФ с Донбассом или Крымом... Мое отношение, что цивилизованные страны это не будут воспринимать всерьез", - подвел итога глава государства.

Напомним, накануне Нарышкин заявил о наличии у России якобы каких-то "разведанных" о планах Польши "ввести свои войска" в западные регионы Украины. В Офисе президента назвали эти слова "безупречной глупостью".

Отметим, вбросы со стороны России о якобы планах Польши оккупировать западные области Украины продолжаются еще с марта.

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