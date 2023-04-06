Украина и Польша способны наполнить новым содержанием пространство между Балтийским и Черным морями, - Зеленский

Соответствующее мероприятие было направлено на укрепление экономических связей между государствами. В его рамках эксперты и бизнесмены обменивались мнениями о путях развития двусторонних отношений.

Выступая перед участниками, Зеленский заявил, что после победы над агрессором на Украину и Польшу ждет большое будущее в развитии экономики.

"Утром по дороге в Варшаву мы видели много разного грузового транспорта, который ехал в сторону Украины. И это выглядит очень оптимистично, когда бизнес работает со страной, когда бизнес верит в Украину, когда бизнес расширяет свое присутствие. Это самое очевидное подтверждение того, что страна имеет будущее. Я очень благодарю вас, Польша, что вы верите в будущее Украины", - сказал президент.

Он поблагодарил весь польский бизнес и каждую компанию и предпринимателя за работу с Украиной и в Украине.

Отдельно Зеленский отметил компании, работающие в восточных регионах Украины, которые особенно часто испытывают российский террор и подчеркнул, что экономическая устойчивость обеспечивает общественную устойчивость и сохраняет нормальную жизнь.

"Я уверен, что мы сохраним всю экономическую и гуманитарную мобилизованность наших отношений и тогда, когда вовсю развернется очень важный и амбициозный проект украинского восстановления. Мы уже работаем вместе для восстановления, но очевидно, что это только начальный этап", - подчеркнул украинский лидер.

Президент выразил убеждение, что Украина и Польша способны наполнить новым безопасным и технологическим содержанием все пространство между Балтийским и Черным морями и добавил, что все сложные вопросы украинско-польской повестки будут решены.

В свою очередь Дуда указал, что, несмотря на войну России против Украины, проводится украинско-польский экономический форум, потому что "мы смотрим не только на то, что происходит в этот момент в Украине, но и на то, что будет в будущем".

Он добавил, что после завершения войны совместными усилиями Украина будет восстановлена, станет более современной, готовой к динамичному развитию страной, использующей свой потенциал и акцентировав, что уже сейчас, во время войны, Польша является крупнейшим торговым партнером Украины.

"Сегодня мы можем сказать нашим предпринимателям, что будем пытаться создать наилучшие условия для их развития. Мы бы хотели, чтобы вы приняли участие в восстановлении Украины, но также хотим, чтобы и после войны вы сотрудничали с Украиной. Потенциал такого сотрудничества огромен", - подытожил. глава Польши.