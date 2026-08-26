Зеленский вместе с Драпатым посетили фронт в направлении контрнаступления ВСУ
Глава государства вместе с военным руководством 25 августа посетил фронт, где обсудил с бойцами потребности подразделений и усиление их возможностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым работал на Александровском направлении. Там они встретились с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.
Во время поездки глава государства поблагодарил украинских военных за службу и отметил бойцов государственными наградами.
Отдельно на встрече с командирами обсудили потребности подразделений и возможности усиления их обороны.
Среди конкретных военных запросов - обеспечение дронами, дальнобойной артиллерией и малыми радиолокационными станциями.
Также подняли вопросы прямого финансирования бригад, самовольного ухода из частей, подготовки и поощрения военнослужащих.
"Все проработаем. Нужно максимально усиливать наших защитников", – заявил Зеленский.
Зеленский встретился с воинами Полесской бригады
Отдельно глава государства встретился с военнослужащими 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, выполняющей задачи на Александровском направлении.
По словам Зеленского, бригада внесла значительный вклад в защиту Украины. Президент отметил его военнослужащих государственными наградами.
"Смелые, крепкие и абсолютно честные воины, которые смотрят на врага, не боятся и знают, что надо уничтожать больше – тогда Украина победит", – отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский пообщался с командирами бригад и батальонов десантно-штурмовых войск. Среди главных тем были рекрутинг, мобилизация, привлечение иностранных добровольцев, СЗЧ, обеспечение подразделений необходимым оружием и техникой.
Напомним, контрнаступательные действия ВСУ на Александровском направлении продолжаются с начала года.
За это время украинские военные уволили 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. В общей сложности под контроль Украины вернули около 745 квадратных километров территории.