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Зеленский вместе с Драпатым посетили фронт в направлении контрнаступления ВСУ

15:21 26.08.2026 Ср
2 мин
На передовой обсудили обеспечение подразделений и насущные нужды военных
aimg Мария Науменко
Зеленский вместе с Драпатым посетили фронт в направлении контрнаступления ВСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (facebook.com/zelenskyy.official)
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Глава государства вместе с военным руководством 25 августа посетил фронт, где обсудил с бойцами потребности подразделений и усиление их возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым работал на Александровском направлении. Там они встретились с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Во время поездки глава государства поблагодарил украинских военных за службу и отметил бойцов государственными наградами.

Отдельно на встрече с командирами обсудили потребности подразделений и возможности усиления их обороны.

Среди конкретных военных запросов - обеспечение дронами, дальнобойной артиллерией и малыми радиолокационными станциями.

Также подняли вопросы прямого финансирования бригад, самовольного ухода из частей, подготовки и поощрения военнослужащих.

"Все проработаем. Нужно максимально усиливать наших защитников", – заявил Зеленский.

Зеленский встретился с воинами Полесской бригады

Отдельно глава государства встретился с военнослужащими 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, выполняющей задачи на Александровском направлении.

По словам Зеленского, бригада внесла значительный вклад в защиту Украины. Президент отметил его военнослужащих государственными наградами.

"Смелые, крепкие и абсолютно честные воины, которые смотрят на врага, не боятся и знают, что надо уничтожать больше – тогда Украина победит", – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский пообщался с командирами бригад и батальонов десантно-штурмовых войск. Среди главных тем были рекрутинг, мобилизация, привлечение иностранных добровольцев, СЗЧ, обеспечение подразделений необходимым оружием и техникой.

Напомним, контрнаступательные действия ВСУ на Александровском направлении продолжаются с начала года.

За это время украинские военные уволили 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. В общей сложности под контроль Украины вернули около 745 квадратных километров территории.

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