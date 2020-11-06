Зеленський в розмові з главою Microsoft заявив про плани запровадити онлайн-голосування

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент Володимир Зеленський провів переговори у відеоформаті з главою корпорації Microsoft Бредом Смітом. Український лідер в ході бесіди заявив про плани до кінця каденції ввести в Україні онлайн-голосування на виборах.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена українцями спільно з фахівцями однією з провідних світових компаній, то "такій технології люди будуть довіряти більше".

"Ми зробили перші цифровий паспорт. Також зробили цифрові водійські права. У нас були проблеми з реєстрацією бізнесу, довгі черги, а сьогодні вже через 15-30 хвилин можна зареєструвати свій бізнес. Я вважаю, що це велика перемога", - сказав Зеленський.

За його словами, пріоритетним завданням України наступного року - запустити програму Paperless (безпаперовий офіс).

Зеленський також закликав Microsoft активніше інвестувати в Україну, додавши, що українська влада буде гарантувати захист їхній інвестицій та створювати сприятливий бізнес-клімат.

Зеленський також подякував Сміту за анонсування впровадження в Україні програми хмарного сервісу, оскільки вона дає великі можливості для побудови в країні інфраструктури для розміщення центрів обробки даних.

Президент Microsoft зазначив, що нові технології мають стояти на захисті демократії.

Зазначимо, в листопаді 2019 року в Україні провели опитування щодо можливості онлайн-голосування на виборах. Впровадження такого способу волевиявлення підтримали 37% опитаних українців, при цьому 48% респондентів виступили проти.

Нагадаємо, про неготовність українців до голосування через інтернет заявляв у січні цього року голова ЦВК Олег Діденко.

Крім того, у квітні цього року Центрвиборчком почав тестувати можливість зміни місця голосування онлайн.