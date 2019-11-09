ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський підписав указ про проведення реформ щодо зміцнення держави

Новини » Політика     09.11.2019 - 13:04
Зеленський підписав указ про проведення реформ щодо зміцнення держави
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був підписаний 8 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави". Про це йдеться в повідомленні пресс-службу Офісу президента.

Повідомляється, що відповідний указ був підписаний президентом в п'ятницю, 8 листопада.

"У документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 7 листопада набув чинності закон президента Володимира Зеленського про судову реформу. Закон передбачається скорочення суддів Верховного суду і новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Також повідомлялося, що на підпис Зеленському передали закон про відповідальність за незаконне збагачення. Зокрема, законопроект №1031 впроваджує механізм цивільної конфіскації корупційних активів і повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зеленський зустрівся з місією ОБСЄ після перенесення розведення в Петровському На підпис Зеленському передали закон про відповідальність за незаконне збагачення
Новини України Володимир Зеленськийреформинаказ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся