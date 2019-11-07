Президент вніс зміни до Комісії з питань правової реформи

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Генпрокурора Зеленський зробив співголовою комісії

Глава держави Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, підписав указ "Про внесення змін до указів президента України від 21 червня 2019 року № 421 та від 7 серпня 2019 року № 584", зокрема, змінивши склад комісії з питань правової реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Президент у документі постановив увести до персонального складу комісії у робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак, народного депутата Олександра Корнієнка та генерального директора Директорату з питань регіональної політики та децентралізації ОПУ Ольгу Бугай.

У персональний склад Комісії з питань правової реформи також внесено генпрокурора Руслана Рябошапку. Глава держави зробив його співголовою комісії за згодою.

Відповідно до указу, до робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України також введено депутатів Верховної ради Федора Веніславського та Олександра Копиленка.

При цьому головою робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя Зеленський призначив замкерівника ОП Андрія Смирнова.

Крім того, указом передбачається "вивести зі складу робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції Комісії з питань правової реформи А.Смирнова, М.Стефанчук" та "вивести із персонального складу Комісії з питань правової реформи Б.Моніча".

Глава держави також увів до складу консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі комісії, чотирьох осіб та вивів зі складу О. Дворніченка.

Нагадаємо, Зеленський 21 червня 2019 року підписав указ про створення Комісії з питань правової реформи, про що свідчить указ президента №421/2019.

Згідно з документом, основним завданням комісії є сприяння подальшому розвитку правової системи в Україні з урахуванням міжнародних зобов'язань.

Як писало РБК-Україна, закон Зеленського про судову реформу, яким передбачається скорочення суддів Верховного суду і новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у четвер, 7 листопада, набув чинності.