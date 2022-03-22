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Зеленський розповів про те, що мав на увазі, коли говорив про третю світову війну

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для Путіна Україна - це проміжок перед тим, як піти війною далі на Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю Суспільному.

Глава держави зазначив, що насамперед Кремль хоче забрати країни Балтії і ті країни, де Радянський Союз мав вплив.

"Я говорив, в тому числі Шольцу (Федеральний канцлер Німеччини, - ред.), що ви можете отримати військових на кордонах, проте ми точно говоримо, що це третя світова війна. Якщо ми провалимо переговори, значить, він точно ставить такі умови, від яких Україна повинна відмовитися... Це капкан. Якщо він (Путін, - ред.) буде використовувати всі свої засоби на кордонах НАТО, це буде третя світова війна", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів про можливі компроміси на переговорах з Росією. За його словами, формат переговорів буде вирішувати народ.

Зеленський також розповів про скинуту на школу в Маріуполі бомбу. Президент підкреслив, що там не було військових позицій.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир Зеленський