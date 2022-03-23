Зеленський розповів про зрив окупантами гуманітарних коридорів для маріупольців

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з гуманітарними коридорами, і як російські окупанти зривають евакуацію мирних жителів з обложеного Маріуполя.
Про це 23 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.
Зеленський подякував главі МЗС Греції за підтримку роботи гуманітарних коридорів до Маріуполя, щоб врятувати цивільних і довезти туди гуманітарний вантаж.
Президент зазначив, що зараз в Маріуполі перебувають близько 100 тисяч людей - в нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, води, ліки, і під постійними обстрілами та бомбардуваннями.
"Вже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами. Обстрілами або свідомим терором.
Сьогодні одна з гуманітарних колон була просто захоплена окупантами. На погодженому маршруті біля Мангуша. В полоні опинилися працівники ДСНС і водії автобусів.
Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів. Ось чому я вдячний, коли представник європейської держави високого рівня погоджується особисто долучитися до гуманітарної місії", - сказав президент.
Як зазначив Зеленський, у вівторок все ж вдалося врятувати 7026 маріупольців. У середу робота продовжиться.
"Наші представники намагаються домовитися про гуманітарні коридори ще в Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях", - сказав президент.
Відео: Володимир Зеленський висловився про гуманітарні коридори в нічному зверненні 23 березня
Нагадаємо, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас розповів, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя.
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