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Глава МЗС Греції особисто супроводить гуманітарну місію до Маріуполя

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Вівторок 22 березня 2022 22:51
Глава МЗС Греції особисто супроводить гуманітарну місію до Маріуполя Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас (facebook.com.dendiasnikos)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас розповів, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя. Він зазначив, що там проживають тисячі етнічних греків і місто зараз оточене російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Дендіас зазначив, що пріоритетом Греції є захист мирних жителів та етнічних греків, які проживають у Маріуполі.

Також він зазначив, що вже повідомив українську та російську владу про гуманітарну місію.

"Я маю намір особисто очолити цю допомогу", - сказав він.

За його словами, він також координує свою діяльність з Червоним Хрестом.

Зазначається, що Маріуполь, місто з населенням понад 400 000 до війни, історично мав значне населення етнічних греків. Повідомляється, щонайменше 10 етнічних греків загинули та декілька отримали поранення після того, як Росія почала війну.

Окрім того, грецький уряд повідомляє, що понад 150 громадян Греції, екіпажів суден та етнічних греків були евакуйовані з регіону.

Раніше ми повідомляли, що Греція забере з Польщі до 30 тисяч українських біженців.

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