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Зеленский рассказал о срыве оккупантами гуманитарных коридоров для мариупольцев

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с гуманитарными коридорами, и как российские оккупанты срывают эвакуацию мирных жителей из осажденного Мариуполя.

Об этом 23 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Зеленский поблагодарил главу МИД Греции за поддержку работы гуманитарных коридоров в Мариуполь, чтобы спасти гражданских и довезти туда гуманитарный груз.

Президент отметил, что сейчас в Мариуполе находятся около 100 тысяч человек - в бесчеловечных условиях, в полной блокаде, без еды, воды, лекарства, и под постоянными обстрелами и бомбардировками.

"Уже не первую неделю мы стараемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев. И почти все наши попытки, к сожалению, срываются российскими оккупантами. Обстрелами или сознательным террором.

Сегодня одна из гуманитарных колонн была просто захвачена оккупантами. На согласованном маршруте возле Мангуша. В плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов.

Мы делаем все, чтобы освободить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов. Вот почему я благодарен, когда представитель европейского государства высокого уровня соглашается лично присоединиться к гуманитарной миссии", - сказал президент.

Как подчеркнул Зеленский, во вторник все же удалось спасти 7026 мариупольцев. В среду работа продолжится.

"Наши представители пытаются договориться о гуманитарных коридорах еще в Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областях", - сказал президент.

Видео: Владимир Зеленский высказался о гуманитарных коридорах в ночном обращении 23 марта

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Владимир ЗеленскийэвакуацияВойна России против Украины