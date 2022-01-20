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Зеленський розповів, що очікує від переговорів із РФ

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Україна, Четвер 20 січня 2022 16:38
Зеленський розповів, що очікує від переговорів із РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Президент України Володимир Зеленський розповів, що очікує від переговорів з Росією. За його словами, це деескалація та гарантії миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на URC2022 "Реформы для инвестиций в Украину".

Зеленський запевнив, що для безпеки Європи важлива територіальна цілісність України. За його словами, всеосяжна безпека країн ЄС неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

"Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших переговорів з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі", - заявив глава держави.

Нагадаємо, у Кремлі допустили можливість нової розмови президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Росія вважає такі переговори корисними обох країн.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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