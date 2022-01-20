Зеленський розповів, що очікує від переговорів із РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів, що очікує від переговорів з Росією. За його словами, це деескалація та гарантії миру.

Зеленський запевнив, що для безпеки Європи важлива територіальна цілісність України. За його словами, всеосяжна безпека країн ЄС неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

"Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших переговорів з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі", - заявив глава держави.