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Нові переговори Путіна і Байдена: у Кремлі оцінили можливість

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Москва, Четвер 20 січня 2022 12:09
Нові переговори Путіна і Байдена: у Кремлі оцінили можливість Фото: президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі допустили можливість нової розмови президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Росія вважає такі переговори корисними для обох країн.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, в РФ не виключають чергового спілкування двох президентів. Після відповіді США щодо "гарантій безпеки" буде розуміння, коли Путін і Байден вирішать підключитися особисто, додав він.

"Ми вважаємо, що в будь-якому випадку таке спілкування можна тільки вітати, воно корисне для обох держав. Ми теж не виключаємо, що після того, як нам вдасться ознайомитися з вищезазначеними документами, глави держав вважатимуть за доцільне зв'язатися і обговорити", - сказав він.

Пєсков зазначив, що президенти самі приймають рішення про свої контакти, і після того, як ситуація з відповіддю американської сторони буде прояснена, вже тоді буде розуміння, на якій стадії президенти вирішать підключитися до продовження діалогу.

Він також повідомив, що Путін у четвер проведе міжнародну телефонну розмову. Однак не вказав, з ким саме.

Нагадаємо, Росія встановила США терміни для отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки".

Раніше Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену організувати тристоронні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

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