Зеленський розповів про рятувальну операцію з Маріуполя. Штурм РФ "Азовсталі" не припиняється

Президент України Володимир Зеленський розповів, що з блокованого військами РФ Маріуполя вдалося евакуювати понад 300 людей, а також понад 150 мирних жителів із заводу "Азовсталь", який окупанти продовжують обстрілювати і не припиняють штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави.

"Сьогодні (5 травня, - Ред.) продовжили рятувальну операцію з Маріуполя за допомогою організації Об'єднаних Націй та Комітету Червоного Хреста. Люди - на шляху до безпечної території", - сказав Зеленський.

За словами президента, вже понад 150 людей із заводу "Азовсталь" і понад 300 громадян з самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, зараз отримують всю необхідну допомогу: медичну, фінансову, з відновленням документів, у зв'язку з рідними та близькими.

"Наразі російські обстріли і штурм "Азовсталі" не припиняються. Але ще потрібно вивезти звідти цивільних – жінок, дітей. Багато дітей, які там залишились. Просто уявіть це пекло! А там діти! Понад два місяці постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч", - зазначає Зеленський.

Глава держави наголошує, що українська сторона очікує дієвий режим "тиші".

"Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони тримають позиції", - сказав президент.