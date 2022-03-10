Зеленський заявив, що його родина залишається в Україні

Володимир Зеленський заявив, що його сім'я залишається в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента німецькому виданню ZEIT .

Так, у Зеленського поцікавилися, чи не послідував він прикладу багатьох українських чоловіків, які відправили своїх дружин і дітей на захід.

"Моя сім'я в Україні. Я не хочу говорити більше про це, будь ласка", - заявив український президент.