Зеленський розповів, за яких умов партнери скоротили б постачання зброї Україні

Партнери України могли б скоротити постачання зброї, якби Київ не почав контрнаступ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я вважаю, що це (контрнаступ - ред.) дуже важливий крок, який вплинув або вплине на рішення деяких інших країн", - сказав він.
Зеленський зазначив, що територіальні здобутки України вразили інші країни.
Окрім того, журналісти запитали президента, чи є у нього можливісь розслабитися на 205 день війни.
"Я б дуже хотів, щоб росіяни розслабилися", - відповів він.
Нагадаємо, укранські військові звільнили вже 421 населений пункт у Харківській області.
Тим часом США передадуть Україні черговий пакет військової допомоги на 600 млн доларів, до якого, зокрема, увійдуть боєприпаси для HIMARS і системи ППО.
Окрім того, Україна отримає дві системи NASAMS від США протягом двох місяців.
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