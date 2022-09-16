Зеленський розповів, за яких умов партнери скоротили б постачання зброї Україні

"Я вважаю, що це (контрнаступ - ред.) дуже важливий крок, який вплинув або вплине на рішення деяких інших країн", - сказав він.

Зеленський зазначив, що територіальні здобутки України вразили інші країни.

Окрім того, журналісти запитали президента, чи є у нього можливісь розслабитися на 205 день війни.

"Я б дуже хотів, щоб росіяни розслабилися", - відповів він.