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Зеленський розповів, як саме повинна закінчитися російсько-українська війна

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Вівторок 30 серпня 2022 00:49
Зеленський розповів, як саме повинна закінчитися російсько-українська війна Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Війна, яку Росія розв'язала проти України, почалася у Криму та на Донбасі й закінчиться саме там. ЗСУ мають вийти на державні кордони, які були затверджені в 1991 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського у понеділок, 29 серпня.

Він нагадав, що у цей день українці вшановують пам'ять воїнів, які віддали свої життя за нашу державу.

"Цей день пам'яті призначений на 29 серпня, щоб нагадати усім про трагічні події 2014 року - про Іловайськ. Про те, що це війна, яка почалася з окупації Росією нашого Криму та намагання захопити Донбас, має закінчитися саме там - у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу та виходом наших військових на державний кордон України", - зазначив президент.

Зеленський висловив впевненість у тому, що кожен український громадянин розуміє, що відбувається, за що боремося та чого прагнемо.

"Україна повертає своє і буде повертати - Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області, Крим та обовʼязково всю нашу акваторію Чорного та Азовське морів. Від Зміїного і до Керченської протоки. Це буде", - підсумував він.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня розпочали бої за Херсон. ЗСУ відбили з-під російської окупації чотири села на півдні.

Про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Деокупація Херсонської області? Що відбувається в регіоні зараз".

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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