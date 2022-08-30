Зеленський розповів, як саме повинна закінчитися російсько-українська війна

Війна, яку Росія розв'язала проти України, почалася у Криму та на Донбасі й закінчиться саме там. ЗСУ мають вийти на державні кордони, які були затверджені в 1991 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського у понеділок, 29 серпня.

Він нагадав, що у цей день українці вшановують пам'ять воїнів, які віддали свої життя за нашу державу.

"Цей день пам'яті призначений на 29 серпня, щоб нагадати усім про трагічні події 2014 року - про Іловайськ. Про те, що це війна, яка почалася з окупації Росією нашого Криму та намагання захопити Донбас, має закінчитися саме там - у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу та виходом наших військових на державний кордон України", - зазначив президент.

Зеленський висловив впевненість у тому, що кожен український громадянин розуміє, що відбувається, за що боремося та чого прагнемо.

"Україна повертає своє і буде повертати - Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області, Крим та обовʼязково всю нашу акваторію Чорного та Азовське морів. Від Зміїного і до Керченської протоки. Це буде", - підсумував він.