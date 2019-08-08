Зеленський розповів, про що говорив з Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський розповів про що говорив з Вселенським патріархом Варфоломієм I в ході зустрічі в Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в ході бесіди, Зленский і Варфоломій обговорили ситуацію на Донбасі і питання повернення Криму, а також ряд інших актуальних тем.

"Говорили про все: про ситуацію в Україні, про об'єднання України, про війну на Донбасі, про повернення Криму - про все. Про все, що хвилює всіх. Я радий, що у нас тут дуже потужна підтримка не тільки на політичному рівні", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Вселенським Патріархом Варфоломієм I в Стамбулі заявив, що влада не повинна втручатися у церковні справи.

Зазначимо, зараз Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Під час свого візиту він заявив, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри. Це, за його словами, буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону Чорного моря.

Крім того, що президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Україна і Туреччина повинні прискорити підписання угоди про вільної торгівлі між країнами. Він додав, що товарообіг між Україною і Туреччиною може досягти 10 млрд доларів. На думку турецького президента, для досягнення цієї мети цілком реально.