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США допоможуть розслідувати замах на Шефіра, - Єнін

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Київ, Середа 22 вересня 2021 22:12
США допоможуть розслідувати замах на Шефіра, - Єнін Фото: перший заступник голови МВС Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сполучені Штати Америки допоможуть з розслідуванням справи про замах на помічника президента України Сергія Шефіра. Американська сторона підтвердила готовність надати допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника глави МВС України Євгенія Єніна.

"Цього вечора ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину", - сказав Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нагадаємо, раніше посольство США в Україні засудив замах на Шефіра.

Зазначимо, сьогодні, 22 вересня, невідомі обстріляли автомобіль Шефіра. Поранення отримав водій, а сам помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Правоохоронці розглядають кілька версій замаху на Шефіра.

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Міністерство внутрішніх справ України Сполучені Штати Америки Сергій Шефір
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