На сайти Офісу президента та Держспецзв’язку за тиждень здійснили майже 20 кібератак

Фото: хакер (freepik.com)

За тиждень в Україні система кіберзахисту зафіксувала 468 360 підозрілих подій на державних інформаційних ресурсах та об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, на сайти Офісу президента та Держспецзв’язку здійснили 16 DDoS-атак.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

У період з 9 до 15 грудня система захищеного доступу державних органів заблокувала 58 321 атаку різних видів. Це на 7% більше, ніж заблокували за попередній тиждень.

"Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (97%) та атаки типу Harvest Attack (2%)", - розповіли в Держспецзв’язку.

Крім того, урядова команда CERT-UA за тиждень зареєструвала та опрацювала 3 181 кіберінцидент, що на 31% більше, ніж попереднього тижня.

"Переважна більшість опрацьованих інцидентів стосується недержавного сектору (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (99%)", - додали у службі спецзв'язку.

Нагадаємо, нещодавно РНБО попереджала про високий рівень кіберзагрози в Україні через хакерські атаки в США.

Як писало РБК-Україна, у США заявили про злом серверів Міністерства фінансів. Зловмисники викрали з державних серверів певні дані.