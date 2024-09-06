Зеленский на "Рамштайне" предложил положить конец российской агрессии уже этой осенью

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", - сказал он.

Визит Зеленского в Германию

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию, чтобы принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" – это серия международных встреч министров обороны разных стран мира, объединившихся для координации и ускорения военной помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии. Этот формат назван в честь авиабазы США "Рамштайн" в Германии, где состоялась первая встреча в апреле 2022 года.

Точное количество стран, участвующих в формате "Рамштайн", может изменяться со временем. Обычно это несколько десятков стран, включая как членов НАТО, так и нейтральные страны. Важно отметить, что не все участвующие во встречах страны оказывают Украине военную помощь. Некоторые страны оказывают гуманитарную помощь или поддерживают Украину политически.

Формат "Рамштайн" важен, поскольку он демонстрирует международную солидарность с Украиной и помогает ей противостоять российской агрессии. Благодаря этому формату Украина получает необходимую военную помощь для защиты своей территориальной целостности и независимости.

Прогнозы по продолжительности войны

МВФ ожидает, что война России против Украины продолжится в 2025 году. Как заявил глава миссии в Украине Гэвин Грей, в правительстве Украины также это понимают и закладывают более высокие расходы бюджета на 2025 год.

Агентство Fitch Ratings прогнозирует затяжную войну России с Украиной и ожидает, что война продолжится в течение 2024 и 2025 года в рамках ее текущих параметров.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает высокую степень неопределенности масштабов, результатов и последствий российско-украинской войны.