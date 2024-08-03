Агентство S&P дало прогноз длительности и последствий войны для экономки Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"Если экономика начнет восстанавливаться, то, учитывая урон, нанесенный войной экономике Украины, мы не ожидаем, что реальный ВВП восстановится до довоенного уровня в наш прогнозный период до 2027 года", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, реструктуризация долга Украины происходит на фоне значительного экономического, внешнего и фискального давления, вызванного российской военной агрессией. Районы, оккупированные российскими войсками, составляют около 15% территории Украины и 8-9% ее довоенного ВВП. Почти треть населения Украины переместились, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами.

"Независимо от продолжительности военных действий, связанные с ними риски, вероятно, сохранятся в течение некоторого времени", - добавили аналитики агентства.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings временно снизило рейтинг Украины до SD (выборочный дефолт). Рейтинг будет повышен после завершения реструктуризации долга.