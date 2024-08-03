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Агентство S&P дало прогноз длительности и последствий войны для экономки Украины

Украина, Суббота 03 августа 2024 11:43
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Агентство S&P дало прогноз длительности и последствий войны для экономки Украины Фото: S&P оценило последствия войны для Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает высокую степень неопределенности относительно масштабов, результатов и последствий российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"Если экономика начнет восстанавливаться, то, учитывая урон, нанесенный войной экономике Украины, мы не ожидаем, что реальный ВВП восстановится до довоенного уровня в наш прогнозный период до 2027 года", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, реструктуризация долга Украины происходит на фоне значительного экономического, внешнего и фискального давления, вызванного российской военной агрессией. Районы, оккупированные российскими войсками, составляют около 15% территории Украины и 8-9% ее довоенного ВВП. Почти треть населения Украины переместились, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами.

"Независимо от продолжительности военных действий, связанные с ними риски, вероятно, сохранятся в течение некоторого времени", - добавили аналитики агентства.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings временно снизило рейтинг Украины до SD (выборочный дефолт). Рейтинг будет повышен после завершения реструктуризации долга.

Ранее международное агентство Fitch Ratings также снизило рейтинг Украины из-за реструктуризации долга. Агентство прогнозирует очень затяжную войну России с Украиной и ожидает, что война продолжится в течение 2024 и в 2025 году в рамках ее текущих параметров.

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S&P Война России против Украины
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