Зеленський про ракетний удари по Львову: усі мають сприймати Росію виклично, як загрозу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари, які окупанти завдали сьогодні, 18 квітня, по Львову та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час відеозвернення.

За його словами, світ забере у Росії значно більше, ніж ракета в Україні.

Він додав, що через кожне втрачене життя, усі повинні сприймати РФ, як загрозу.

"Сьогоднішні ракетні удари по Львову та Дніпропетровщині та будь-які інші російські ракетні удари означають лише одне - ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, чим російські ракети в Україні. Кожне втрачене життя - це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за поколіннями сприймали Росію виключно, як загрозу", - сказав Зеленський.