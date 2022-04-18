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Зеленский о ракетном ударе по Львову: все должны воспринимать Россию исключительно, как угрозу

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 23:03
Зеленский о ракетном ударе по Львову: все должны воспринимать Россию исключительно, как угрозу Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары, которые оккупанты нанесли сегодня, 18 апреля, по Львову и Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время видеообращения.

По его словам, мир заберет у России значительно больше, чем ракета в Украине.

Он добавил, что из-за каждой потерянной жизни, все должны воспринимать РФ, как угрозу.

"Сегодняшние ракетные удары по Львову и Днепропетровщине и любые другие российские ракетные удары означают лишь одно - мы, мир и история заберут в России значительно больше, чем российские ракеты в Украине. Каждое потерянное жизнь - это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы поколения за поколениями воспринимали Россию исключительно как угрозу", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский рассказывал, что в Мариуполе с каждым днем ситуация становится все более нестабильной.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, какие выплаты и компенсации могут получить переселенцы.

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