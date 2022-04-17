ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про Маріуполь: з кожним днем ситуація стає все більш нестабільною

Новость на русском →
Маріуполь, Неділя 17 квітня 2022 18:13
Зеленський про Маріуполь: з кожним днем ситуація стає все більш нестабільною Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в блокадному Маріуполі з кожним днем ставати все більш нестабільною. При цьому він додав, що практично неможливо оцінити кількість жертв і руйнувань, понесених в результаті штурму Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNN.

"Ситуація в Маріуполі дуже складна. Ясно, що ситуація не покращиться. З кожним днем ситуація стає все більш нестабільною", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що не довіряє російським військовим і Кремлю щодо інформації по Маріуполю.

"Я не довіряю російським військовим і російському керівництву", - сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не має наміру віддавати території на Донбасі заради закінчення війни з Росією.

Президент також заявив, що Україна змінила ставлення до сусідніх країн через повномасштабне вторгнення Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Маріуполь
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв