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Зеленський про ракетний удар по Кривому Рогу: це спроба затопити місто

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Країна-терорист продовжує воювати проти мирного населення. Цього разу - ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

"Все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так", - підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, в середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетний удар по Кривому Рогу. Обстріл вівся з використанням ракет Х-101 з літака Ту-95МС.

Також ми писали, що в результаті ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області вдень 14 вересня у місті виникли проблеми з водопостачанням.

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