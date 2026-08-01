Зеленский: ракет к Patriot нет, это поощряет Россию к ударам

Атака России в ночь на 1 августа еще раз показала, что даже современные системы ПВО не могут полностью защитить страну без достаточного запаса ракет-перехватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, в течение ночи российские войска нанесли массированный удар по Украине.
Россия применила 35 ракет, из которых 27 были баллистическими, а также 185 ударных беспилотников разных типов. Основной целью атаки стал Киев.
Зеленский объяснил, что украинским силам ПВО удалось сбить лишь одну баллистическую ракету из-за отсутствия достаточного количества ракет-перехватчиков к системам Patriot.
"Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет до Patriot. И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики только поощряет Россию наносить такие удары против жизни", - подчеркнул президент.
Глава государства призвал международных партнеров ускорить поставку Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны.
"Очень важно, чтобы партнеры услышали, что эти средства нужны не где-нибудь на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с антибаллистикой сохраняет жизнь наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам", - подытожил Зеленский.
Напомним, в ночь на 1 августа россияне атаковали баллистику Киев и область.
В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.
Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы – Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.
Кроме того, во время атаки было повреждено здание посольства Литвы в Украине.