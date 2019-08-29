Зеленський в Раді бере участь в засіданні фракції "Слуги народу"

Президент України Володимир Зеленський у день першого засідання Верховної ради нового скликання проводить зустріч з майбутньою фракцією "Слуги народу". Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Засідання майбутньої фракції почалося о 12:20 в конференц-залі за участю президента Зеленського. За словами депутата Давида Арахамія, планується обговорення кандидатів на посади в Кабінеті міністрів. Крім того, на засідання винесуть питання більшості.

"Будемо вирішувати питання про наш більшості, адже у нас немає коаліції. У нас немає коаліції, вона нам не потрібна. У нас є програма нам не треба коаліційну угоду. Вона називається коаліційну угоду, але це коаліція з нами самими", - повідомив він .

Фото: депутати від "Слуги народу" перед засіданням фракції (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Арахамія стане главою фракції "Слуги народу". Також передбачається, що першим заступником глави фракції стане Олександр Корнієнко.

Раніше також стало відомо, що "Слуга народу" готує альтернативу коаліційній угоді. Відзначимо, після виборів представники цієї політичної сили заявляли про готовність обговорювати формат коаліції.

