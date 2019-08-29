Арахамія стане главою фракції "Слуга народу", - джерело

Фото: Давид Арахамія (facebook.com david braun)

Першим заступником глави фракції стане Олександр Корнієнко

Головою фракції "Слуга народу" у Верховній раді 9 скликання буде обрано Давида Арахамію, першим заступником - Олександра Корнієнка. Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що "Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади глав парламентських комітетів, а також з керівництвом парламлента і фракції. Відзначається, що головою фракції "Слуга народу" може стати Давид Арахамія. Повідомлялося, що у нього ймовірно буде 15 заступників.

Як писало РБК-Україна раніше, головою політичної партії "Слуга народу" може бути обраний Олександр Корнієнко, оскільки фракція на посаду голови Верховної ради України делегує Дмитра Разумкова, а на посаду першого заступника голови ВР - Руслана Стефанчука.

Також раніше вже анонсувалося, що Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції партії у Верховній раді.

Додамо, Верховна рада дев'ятого скликання буде працювати в пленарному режимі до 20 вересня. Згідно з проектом календарного плану, який повинен бути затверджений на першому засіданні ВР і який є у розпорядженні РБК-Україна, пленарне засідання відбудеться 2 вересня. Потім пленарними будуть тижні з 10 до 13 вересня, а також тиждень з 17 до 20 вересня.