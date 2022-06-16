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Зеленський про переговори з РФ: Кремль не хоче нічого, крім війни

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Київ, Четвер 16 червня 2022 17:58
Зеленський про переговори з РФ: Кремль не хоче нічого, крім війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Іван Носальський

Наразі Україна не має можливості розпочати мирні переговори. Російське керівництво не хоче вести діалог і не готове до нього.

Про це під час прес-конференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Росія не хоче миру, вона не хоче нічого, окрім війни. Країна-агресор має зрозуміти, що "миру немає альтернативи", - заявив Зеленський.

За його словами, зараз головна мета російського керівництва полягає в тому, щоб зламати Україну та Європу загалом. Тому розпочати переговори зараз неможливо.

"Я не впевнений, що сьогодні є можливість, що президент Росії щось чує. Я не впевнений, що на сьогодні є лідери у світі, які поодинці можуть змусити Росію припинити війну. Але на неї можна вплинути колективними зусиллями", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що українська влада особисто має визначити умови для діалогу з Кремлем.

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