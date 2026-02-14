Без четких международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны могут оказаться временными и не остановят новую агрессию России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Путин советуется больше с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных достижениях, чем с любым живым человеком о реальной жизни", - заявил Зеленский.
По его словам, российский президент не отказывается от идеи военной экспансии и продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний.
"Он может видеть себя царем, но на самом деле он - раб войны", - отметил глава государства, подчеркнув, что без реальных сдерживающих механизмов конфликт может повториться или расшириться в будущем.
Зеденсбктй подчеркнул, что Украина уже имеет подготовленные договоренности с США и европейскими партнерами по гарантиям безопасности, и именно они должны стать основой будущих мирных договоренностей.
"У нас есть сильные договоренности, которые готовы к подписанию с США и Европой. И мы считаем, что соглашение о гарантиях безопасности должно быть до любого соглашения о завершении войны. Гарантии дадут ответ на главный вопрос: как долго не будет войны? И мы надеемся, что президент Трамп услышит нас", - заявил Зеленский.
Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что система гарантий безопасности для Украины должна включать членство в Европейском Союзе, а также создание долгосрочного механизма сдерживания России.
Западные СМИ сообщали, что Украина вместе с США и европейскими партнерами согласовала план действий на случай нарушения Москвой потенциального мирного соглашения. Документ предусматривает как дипломатические, так и военные шаги, в частности возможность быстрого скоординированного ответа союзников в течение 72 часов в случае нового масштабного наступления РФ.
Во время недавнего визита в Киев генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после заключения мирного соглашения Украина может сразу получить поддержку со стороны государств Альянса - в частности присутствие военных сил, авиации и морских компонентов стран, которые согласятся принять участие в гарантиях безопасности.
Он также подчеркнул, что США, европейские государства и Канада готовы присоединиться к предоставлению Украине соответствующих гарантий безопасности.