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Зеленський проводить зустріч з президентом Індонезії: що відомо

Фото: Володимир Зеленський та Джоко Відодо
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 29 червня, проходить зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента в Тelegram.

"Візити наших партнерів не припиняються. Сьогодні зустрічаюсь у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо. Дякую, що в цей непростий для нашої держави час ми відчуваємо підтримку вашого народу та країни!" - написав він.

Як повідомлялось, президент Індонезії Джоко Відодо 29 червня відвідає Україну. Він разом зі своєю командою їде до Києва з Польщі.

У рамках робочого візиту до України Відодо вже відвідав знищений окупантами Ірпінь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо відвідає Київ і Москву. Він має намір попросити Путіна віддати наказ про негайне припинення вогню в Україні.

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Володимир Зеленський