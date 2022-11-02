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Зеленский провел встречу с главой МИД Испании: подробности

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Среда 02 ноября 2022 20:46
Зеленский провел встречу с главой МИД Испании: подробности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

Зеленский поблагодарил правительство Испании за всестороннюю поддержку Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии России. Также была высоко оценена гуманитарная поддержка со стороны Испании, а именно передача сегодня 30 современных автомобилей скорой помощи.

"Для нас сегодня это действительно вопрос номер один - обеспечить мощную противовоздушную оборону, создать воздушный щит для защиты нашей критической и гражданской инфраструктуры", - заявил президент.

В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, восстановление энергетической инфраструктуры Украины после последней волны ракетных обстрелов со стороны России. Зеленский поблагодарил за предоставленные Испанией генераторы и отметил необходимость в дополнительной помощи со стороны партнеров для возвращения бесперебойного электроснабжения. Он также выразил надежду на то, что Испания активно присоединится к восстановлению Украины.

Также Украина надеется, что Испания поддержит создание механизма компенсации ущерба, нанесенного вторжением России, а также специального международного трибунала за преступление российской агрессии. От Испании также ожидают, что она присоединится к странам, признавшим Голодомор актом геноцида украинского народа.

Напомним, что сегодня глава МИД Испании прибыл в Киев с визитом.

Позже стало известно, что Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы.

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