Зеленський провів зустріч з очільником МЗС Іспанії: подробиці

У середу, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

Зеленський подякував уряду Іспанії за всебічну підтримку України в умовах збройної агресії Росії, що триває. Також було високо оцінено гуманітарну підтримку з боку Іспанії, а саме передачу сьогодні 30 сучасних автомобілів швидкої допомоги.

"Для нас сьогодні це справді питання номер один - забезпечити потужну протиповітряну оборону, створити повітряний щит для захисту нашої критичної та цивільної інфраструктури", - заявив президент.

Під час розмови були порушені актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, відновлення енергетичної інфраструктури України після останньої хвилі ракетних обстрілів з боку Росії. Зеленський подякував за надані Іспанією генератори й відзначив потребу в додатковій допомозі з боку партнерів для повернення безперебійного електропостачання. Він також висловив сподівання на те, що Іспанія активно долучиться до відбудови України.

Також Україна сподівається, що Іспанія підтримає створення механізму компенсації збитків, завданих вторгненням Росії, а також спеціального міжнародного трибуналу за злочин російської агресії. Від Іспанії також очікують, що вона приєднається до країн, які визнали Голодомор актом геноциду українського народу.