Зеленский провел встречу с главой Минобороны Италии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Стороны обсудили расширение совместного производства оружия между компаниями двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
Глава государства поблагодарил Италию, ее правительство и итальянский народ за военную поддержку и усилия в рамках председательства Италии в "Группе семи" (G7), в частности по усилению санкций против России.
Во время встречи, Зеленский и Крозетто обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, подготовку военнослужащих ВСУ и технического персонала в Италии, а также расширение сотрудничества между оборонными компаниями, включая совместное производство и его локализацию в Украине.
Президент Украины отметил важность инвестиций в украинскую оборонную промышленность, особенно в производство беспилотников.
"Также обсудили подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июле в Риме, и гарантии безопасности для Украины. Я подчеркнул, что самой эффективной гарантией является членство Украины в НАТО, поскольку это открывает путь к справедливому и длительному миру в Европе", - сообщил Зеленский.
Утром 16 января в Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
Глава итальянского оборонного ведомства провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Стороны обсудили запуск совместных оборонных предприятий. По словам Умерова, Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи.
Во время последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", украинская сторона просила Италию поставить ракеты для систем противовоздушной обороны.
В начале января Зеленский во время своего визита в Рим встретился с премьером Италии Джорджей Мелони. Лидеры обсудили усиление безопасности между странами.
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