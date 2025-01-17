Зеленский провел встречу с главой Минобороны Италии: о чем говорили

Глава государства поблагодарил Италию, ее правительство и итальянский народ за военную поддержку и усилия в рамках председательства Италии в "Группе семи" (G7), в частности по усилению санкций против России.

Во время встречи, Зеленский и Крозетто обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, подготовку военнослужащих ВСУ и технического персонала в Италии, а также расширение сотрудничества между оборонными компаниями, включая совместное производство и его локализацию в Украине.

Президент Украины отметил важность инвестиций в украинскую оборонную промышленность, особенно в производство беспилотников.

"Также обсудили подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июле в Риме, и гарантии безопасности для Украины. Я подчеркнул, что самой эффективной гарантией является членство Украины в НАТО, поскольку это открывает путь к справедливому и длительному миру в Европе", - сообщил Зеленский.