Зеленский провел встречу с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с европейскими лидерами. Они скоординировали свои позиции перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Наша основная цель - надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что от российского диктатора Владимира Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток.

Поэтому, по словам президента, давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление - США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок.



"Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности.

"Нам нужен мир", - в очередной раз подчеркнул президент.