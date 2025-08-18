ua en ru
Зеленский провел встречу с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом

Понедельник 18 августа 2025 19:46
Зеленский провел встречу с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с европейскими лидерами. Они скоординировали свои позиции перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Наша основная цель - надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что от российского диктатора Владимира Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток.

Поэтому, по словам президента, давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление - США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок.

"Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности.

"Нам нужен мир", - в очередной раз подчеркнул президент.

Встреча Зеленского и Трампа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским

Напомним, сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.

Стороны должны детально обсудить условия мирного соглашения, которые президент США накануне обсудил с Путиным в Анкоридже на Аляске и определить дальнейшие шаги по достижению мира.

Ранее сообщалось, что Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с европейскими лидерами.

Подробнее о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа и что этому предшествовало - читайте в материале РБК-Украина.

