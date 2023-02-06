Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели назначение глав ОВА и разведданые

Руководство ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Отдельное внимание участники уделили позициям Сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.

Участники также заслушали данные от разведки о возможных действиях россиян в ближайшее время.

Члены Ставки рассмотрели вопросы кандидатур для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.

Напомним, 24 января Зеленский отправил в отставку пять глав областей.

К тому же, 2 февраля заседание Ставки верховного главнокомандующего прошло в новом формате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.