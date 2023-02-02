Зеленский провел заседание Ставки, впервые в новом формате

Сегодня, 2 февраля, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно впервые прошло в новом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, первое заседание прошло в традиционном полном составе. Его участники рассмотрели ситуацию на фронте, в том числе попытки России усилить давление на Донбассе. Также было обсуждено обеспечение армии, подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки. "А затем во второй половине дня - дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо значимого разговора", - добавил президент.