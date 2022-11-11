RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили продвижение ВСУ на юге

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Заслушал доклады по ситуации на передовой, и в частности, на Южном направлении фронта. Мы продолжаем освобождать нашу землю от оккупантов", - написал он.

Также на заседании были определены первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно освобожденных территориях. Президент подчеркнул, что мирная жизнь должна вернуться к нашим людям, они этого долго ждали.

Кроме того, участники обсудили усиление защиты энергетической инфраструктуры от атак россиян и восстановление пострадавших в результате вражеских обстрелов объектов. Зеленский добавил, что Украина должна быть максимально готова к зиме. Все для этого делается.

Напомним, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что ситуация в Херсоне демонстрирует, что город был и будет украинским. Сейчас там идет боевая работа, поэтому защитники сохраняют информационную тишину.

Отметим, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что украинские бойцы вошли в Херсон.

Тем временем наши защитники продолжают освобождать населенные пункты на правом берегу Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныХерсон