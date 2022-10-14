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Зеленский снова собрал Ставку: запланировали следующие шаги по освобождению территорий

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Киев, Пятница 14 октября 2022 12:18
Зеленский снова собрал Ставку: запланировали следующие шаги по освобождению территорий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию на фронте и шаги по освобождению территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Участники заседания рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, обсудили вероятные действия РФ в ближайшее время, а также запланировали следующие шаги по деоккупации украинских земель.

"Совершенствуем схему бесперебойных поставок боеприпасов нашему войску и продолжаем готовить его к зимнему периоду", - отметил президент.

Зеленский добавил, что участники Ставки также обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что самая тяжелая ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении.

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