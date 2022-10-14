Зеленский снова собрал Ставку: запланировали следующие шаги по освобождению территорий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию на фронте и шаги по освобождению территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Участники заседания рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, обсудили вероятные действия РФ в ближайшее время, а также запланировали следующие шаги по деоккупации украинских земель.

"Совершенствуем схему бесперебойных поставок боеприпасов нашему войску и продолжаем готовить его к зимнему периоду", - отметил президент.

Зеленский добавил, что участники Ставки также обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин.