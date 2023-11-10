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Россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, есть погибший и пострадавший

Пятница 10 ноября 2023 12:48
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Россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, есть погибший и пострадавший Фото: россияне обстреляли из артиллерии Херсонская область, есть погибший и пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром, 10 ноября, обстреляли из артиллерии Киндейку Херсонской области. В результате удара погиб 69-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Также взрывную травму и ранение спины получил 63-летний местный житель.

"Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - пишет Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

За прошедшие сутки, 9 ноября, террористы совершили 97 обстрелов по территории региона, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, АГС, ВКК, ЗУ-23-2 и авиации. Один из снарядов был ракетным.

По Херсону враг выпустил 19 снарядов.

Во время обстрелов россияне попали:

  • в жилые кварталы населенных пунктов области. Церковь и магазин в Бериславском районе;
  • дошкольное учебное заведение, церковь и гаражный кооператив в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения", - рассказал Прокудин.

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