Россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, есть погибший и пострадавший

Российские террористы утром, 10 ноября, обстреляли из артиллерии Киндейку Херсонской области. В результате удара погиб 69-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Также взрывную травму и ранение спины получил 63-летний местный житель.

"Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - пишет Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

За прошедшие сутки, 9 ноября, террористы совершили 97 обстрелов по территории региона, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, АГС, ВКК, ЗУ-23-2 и авиации. Один из снарядов был ракетным.

По Херсону враг выпустил 19 снарядов.

Во время обстрелов россияне попали:

в жилые кварталы населенных пунктов области. Церковь и магазин в Бериславском районе;

дошкольное учебное заведение, церковь и гаражный кооператив в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения", - рассказал Прокудин.