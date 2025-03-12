Зеленский провел технологическую Ставку: обсудили дроны, удары в тыл РФ и преодоление РЭБ

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 марта, провел очередную Ставку. Она была посвящена развитию беспилотных систем и их применению в условиях войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, главной темой встречи стали украинские дроны, их дальнобойные удары, эффективность атак, а также способы совершенствования технологий. К обсуждению присоединились военные, чиновники и производители вооружения.

Одним из ключевых вопросов стало преодоление российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны. Зеленский отметил, что Украине нужно наращивать производство дронов, для чего необходимы новые контракты, финансирование и инвестиции от международных партнеров. Он также отметил, что разработчики уже предложили ряд технологических решений для повышения эффективности атак.

Президент подчеркнул, что дроны стали одной из ключевых составляющих в сдерживании России, а также могут стать весомым международным преимуществом Украины.

"Наше производство и модернизация дронов - это то, что будет гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе и станет частью нашего будущего экспорта", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинские беспилотники уже сейчас вызывают значительный интерес у международных партнеров, а их использование в войне доказало их важность в защите позиций и сохранении жизней военных.

Зеленский заявил, что через 10 дней состоится новое обсуждение этого вопроса, где должны быть предоставлены конкретные ответы на все затронутые темы.

"То, что будет достигнуто сейчас, будет работать на Украину годами и десятилетиями", - подчеркнул он.

Технологическая Ставка

Стоит напомнить, что первая технологическая ставка состоялась 13 декабря. По словам Зеленского, такой формат необходим для внедрения оборонных инноваций.

На первой встрече участники провели детальный разговор о том, как можно усилить защиту неба над Украиной.

Расходы на оборону

Напомним, в конце декабря 2024-го глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что возможности украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выросли в шесть раз. В частности почти все дроны для фронта производятся в нашей стране.

А министр обороны Рустем Умеров рассказал, что уже в 2025 году возможности украинского оборонно-промышленного комплекса могут достичь 35 млрд долларов. Для этого важны два момента.