Зеленский провел Ставку, а ВСУ имеют успехи на южном направлении: новости за 1 сентября

Война России против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 470 российских захватчиков. Общие потери России в войне против Украины составляют 263 490 человек.

По данным британской разведки, российские власти изо всех сил пытаются защитить от дальнейших ударов Крымский мост, являющийся символом оккупации Крыма, а также важным для обеспечения войск на юге Украины.

ВСУ имеют успех на Мелитопольском направлении

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"На направлении Новоданиловка - Новопрокоповка имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - заявил он.

PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны НАПК

НАПК внесло две американские корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, они продолжают работать на территории России и платят налоги.

Из порта Одесской области вышли еще два судна после остановки "зернового соглашения"

Балкеры под флагом Либерии и Маршалловых островов вышли из порта Южный и двигаются по установленному коридору в направлении Босфора. На борту судов – 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысяч тонн железорудного концентрата.

Оба балкера находятся в оперировании сингапурской судоходной компании и находились в порту Южный до полномасштабного вторжения РФ.

Кабмин кардинально изменил обучение для украинских школьников за границей

Правительство решило переформатировать образовательный процесс для детей, которые сейчас учатся в школах за границей. Речь идет о новой образовательной программе, предусматривающей изучение только предметов украиноведческого компонента (это 6-8 часов в неделю).

Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу

Из Украины смогут выехать студенты или курсанты, обучающиеся по авиационным специальностям и не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.

Таким лицам можно выезжать за границу, если они нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины.

ВСУ прорвали "Суровикинскую линию" обороны у Работиного, - разведка Эстонии

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что в последние недели Вооруженные силы боевыми действиями в Запорожской области, в направлении Работино и Вербовое, смогли истощить оккупантов.

Страны НАТО впервые проведут обучение в Балтийском море по отражению атак России

Страны Североатлантического альянса и партнеры проведут в Балтийском море крупнейшие военно-морские учения. Впервые будут отрабатываться действия по нападению России в этом регионе.

В учениях примут участие около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих западных стран.

Зеленский провел Ставку исключительно по фронту

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили исключительно ситуацию на фронте.

В Белом доме заявили о "заметном успехе" ВСУ на южном фронте

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что войска Украины за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении. Речь идет об успехах в районе второй линии обороны России.

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