Зеленский провел Ставку: обсуждали фронт и безопасность в Украине

В четверг, 2 марта, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основными темами было обсуждение фронта и безопасности в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

По словам президента, на Ставке он заслушал доклад представителей Главного управления разведки. Кроме этого, Зеленскому доложили о ситуации на основных направлениях фронта. Ключевое внимание было уделено ситуации в Бахмуте.

"Командующие прекрасно понимают, что их задача - делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", - заявил Зеленский.