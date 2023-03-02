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Зеленський провів Ставку: обговорювали фронт та безпеку в Україні

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Україна, Четвер 02 березня 2023 21:42
Зеленський провів Ставку: обговорювали фронт та безпеку в Україні Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 2 березня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основними темами було обговорення фронту та питання безпеки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами президента, на Ставці він заслухав доповідь представників Головного управління розвідки. Окрім цього Зеленському доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту. Ключову увагу було приділено ситуації в Бахмуті.

"Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання - робити все, щоб пригнічувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що боєць 93 ОМБр "Холодний Яр" розповів про ситуацію в Бахмуті, де тривають постійні бої.

Також ми писали, що ЗСУ минулої доби, 27 лютого, знищили ще 550 російських оккупантів.

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